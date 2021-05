NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 12,70 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman passte seine Schätzungen für RWE, Iberdrola und EDF an die Quartalsberichte der vergangenen Woche an. Bei RWE und vor allem EDF sieht Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie nun deutlichen Spielraum für die Markterwartungen bis 2023./ag/tih



