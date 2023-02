Hypoport 144.42 CHF -66.04% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 215 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem jüngsten Restrukturierungsprogramm und einer Kapitalerhöhung glaubt Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass der Immobilienfinanzierer über eine bessere Kostenstruktur und Bilanz verfügt. Dies sei wichtig, um den aktuellen Abschwung am deutschen Immobilienmarkt gut zu überstehen./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 17:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.