HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Die Aktie des Finanzdienstleisters zählt für Warburg zu den "Best Ideas 2023". Hypoport sollte von der Erholung der Immobilienfinanzierungsbranche profitieren, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he;