Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien des Baufinanzierungsexperten Hypoport anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 225 auf 215 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Resultate seien vom gesamtwirtschaftlichen Gegenwind beeinträchtigt worden, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihn beruhige allerdings die trotz des starken Marktrückgangs relative Ertragsstabilität der Kreditplattform. Zudem sollte das laufende Kostensenkungsprogramm die Gewinne 2023 schützen./la/mis;

