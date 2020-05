MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das erste Quartal des Modekonzerns sei schwach ausgefallen und die Indikation für das zweite Jahresviertel noch trüber, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe mehrere Probleme. Zum einen die Corona-Krise, aber zugleich fehle es dem Online-Geschäft an kritischer Masse. Zudem sinke die weltweite Nachfrage nach Anzügen, da der Kleidungsstil mehr casual werde./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 08:15 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



