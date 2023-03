NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss vor der Bekanntgabe der detaillierten Jahreszahlen in der kommenden Woche von 65 auf 69 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Die Markendynamik des Modekonzerns dürfte sich fortgesetzt und dynamische Umsätze nach sich gezogen haben, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Effizienzmaßnahmen und eine stärkere operative Zugkraft sollten zudem zu weiteren Margenverbesserungen führen./ck/gl;