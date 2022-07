NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 61 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den vergangene Woche veröffentlichten, erfreulichen Quartalseckdaten habe sie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für den Modekonzern angehoben, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Boss habe bei der Neupositionierung der Marke gute Fortschritte gemacht und zeige eine starke Umsatzdynamik. Langfristig sieht Dhar Potenzial für höhere Margen sowie eine weitere Geschäftsexpansion im asiatisch-pazifischen Raum. Die Bewertung der Aktie erscheine immer noch vernünftig./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 00:45 / EDT



