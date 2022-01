NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Bewertung der Papiere der Metzinger erscheine vernünftig angesichts des weiteren Wachstums- und Margenpotenzials, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2022 / 17:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2022 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.