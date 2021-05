NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss nach einem Gespräch mit einem der größten Modeanbieter der Türkei auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er habe interessante neue Einblicke gewonnen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hugo Boss etwa habe die Kontrolle über die eigene Herstellung in der Türkei verstärkt. Allgemein schrieb er, dass türkische Bekleidungshersteller eine Reihe an Faktoren sähen, die Kostendruck erzeugten. Zugleich wirke die schwächere türkische Währung dem entgegen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2021 / 13:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2021 / 13:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.