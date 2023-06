NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Tenor auf dem Kapitalmarkttag des Modeherstellers in Metzingen sei von Zuversicht bestimmt gewesen, schrieb Analystin Chiara Battistini am Donnerstagabend nach der Veranstaltung. Die Kommentare zu den erhöhten Zielen bis 2025 ließen auf eher konservative Planung schließen./ag/ajx;