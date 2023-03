NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum vierten Quartal und einem Ausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini hob in einer ersten Einschätzung am Donnerstag auf die Bruttomarge ab, die etwas unter ihrer Schätzung liege. Dem stehe eine bessere Kontrolle der operativen Ausgaben gegenüber. Die Zielvorgaben für 2023 deckten sich weitgehend mit ihren und den Konsensprognosen./bek/gl;