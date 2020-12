NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hugo Boss nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Nach Aussagen des Investor-Relations-Teams habe der Modekonzern im zweiten und dritten Quartal Kosten von insgesamt 150 Millionen Euro eingespart, und die Lockdown-bedingten Schließungen böten im Schlussquartal weiteres Einsparpotenzial, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu Luxusmarken. Bis 2022 wolle Hugo Boss im Internethandel Umsätze von 400 Millionen Euro erreichen. Die Rückkehr zu einer operativen Ergebnisrendite (Ebit) von 17 bis 18 Prozent sei wegen Covid-19 ein längerfristiges Ziel./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2020 / 18:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2020 / 18:42 / ET



