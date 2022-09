HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hugo Boss mit "Buy" und einem Kursziel von 57,80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die neue Strategie des Modekonzerns sowie die vollständige Erneuerung der Marke funktionierten, zögen ein neues Kundenprofil an und beschleunigten die Dynamik in bisher weniger durchdrungenen Märkten, schrieb Analyst Samuel Parry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obwohl er sich der kurzfristigen Rezessionsrisiken bewusst sei, veranlassten ihn das starke kurzfristige Momentum und die deutlich positiven mittelfristigen Aussichten zu einer positiven Einschätzung der Aktie./edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.