MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hugo Boss nach Eckdaten für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Modekonzern habe durch die Bank stark abgeschnitten, die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend sieht er auch für seine und die Markterwartungen Luft nach oben./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2021 / 08:03 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST





