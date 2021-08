MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hugo Boss nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das Jahresziel für den operativen Gewinn (Ebit) bewege sich im Rahmen seiner und der Markterwartung, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Aussagen des Modekonzerns zum zweiten Halbjahr seien zuversichtlich./bek/ag



