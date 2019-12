HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die von massiven Schnäppchenangeboten dominierten Rekordumsätze im deutschen Einzelhandel am "Black Friday" und "Cyber Monday" signalisierten eine robuste Verbraucherstimmung, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Vor allem das überproportionale Wachstum beim Bruttowarenvolumen des Modehändlers Zalando lasse positive Rückschlüsse auf Marken wie Adidas, Puma und Hugo Boss zu./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 18:32 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2019 / 08:12 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.