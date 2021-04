NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für HSBC nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 465 Pence belassen. Die Bank habe von der Auflösung von Wertberichtigungen profitiert, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus diesem Grund und dank höherer Einnahmen liege der bereinigte Vorsteuergewinn um fast die Hälfte über dem Marktkonsens./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 01:27 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 01:39 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.