NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Der unerwartet hohe Vorsteuergewinn sei durch höhere Abschreibungen und Kosten teilweise kompensiert worden, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Kernkapitalquote der britischen Großbank sei höher als prognostiziert ausgefallen./edh/ag;