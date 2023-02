NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Analyst Benjamin Toms lobte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Kapitalsituation der meisten britischen Finanzhäuser. Er erhöhte seine Erwartungen für Aktienrückkäufe und betonte, seine Erwartungen an die Aktionärs-Rückflüsse seien anspruchsvoller als der Analystenkonsens./tih/he;