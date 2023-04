NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Bank HSBC auf "Neutral" belassen. Die jüngste Abstufung habe nichts mit der vorgeschlagenen Abspaltung des Asiengeschäfts zu tun, schrieb Analystin Katherine Lei in einer am Freitag vorliegenden Studie.Eine Mehrheit der Aktionäre für einen solchen Schritt könnte sich positiv auf die Bewertungskennziffern, aber negativ auf die Gewinne auswirken - und damit unter dem Strich neutral wirken, solange das Management keinen quantitativen Ausblick zu den Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie gebe./gl/he;