ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Analyst Omar Keenan passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie für die britische Bank in den Jahren bis 2023 um fünf Prozent nach oben an, wegen höherer Erwartungen an das Nettozinseinkommen. Diese würden getrieben von überraschend schnellen Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 13:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.