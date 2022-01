ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für HSBC von 485 auf 535 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Omar Keenan passte seine Schätzungen für die Zinseinnahmen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an vier Erhöhungen der US-Notenbank in diesem Jahr an. Er rechnet zudem mit einer weiteren Normalisierung am Kapitalmarkt./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 14:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.