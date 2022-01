NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 450 auf 500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die britischen Großbanken seien gut positioniert, um ihre jahrelange Bewertungslücke zum Sektor und zum Gesamtmarkt zu schließen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Experte erhöhte seine bereits über dem Konsens liegenden Gewinnprognosen für den Sektor etwas und berücksichtigte dabei die jüngsten Voraussagen von Ökonomen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 20:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.