HSBC Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für HSBC vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Die Erträge im Kapitalmarktgeschäft (Global Banking & Markets) der britischen Großbank seien wohl recht stark gestiegen, so dass er mit seinen Prognosen über den Markterwartungen liege, schrieb Analyst Omar Keenan in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt sei 2021 ein Übergangsjahr, in dem das Management seinem strategischen Ziel näher kommen sollte, das Gewicht der Asien-Aktivitäten zu erhöhen./la/mis



