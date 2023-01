HSBC Holdings 6.16 CHF 9.47% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für HSBC nach Treffen mit Branchenvertretern auf "Hold" mit einem Kursziel von 625 Pence belassen. Banken profitierten mittlerweile deutlich von den gestiegenen Zinsen, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl gingen die Kreditvolumina zwar zurück, die Kreditqualität bleibe aber gut. Zudem seien die Banken zuversichtlich, mit einem möglichen Anstieg der notleidenden Kredite in den kommenden Monaten gut umgehen zu können./mis/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 14:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



