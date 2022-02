HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HSBC von 470 auf 560 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die britische Großbank demonstriere in zunehmendem Maße, dass sie inmitten deutlich gestiegener globaler Risiken stetig wachse, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr deutlich. Allerdings bevorzuge er weiter die Aktien des Wettbewerbers Standard Chartered, die mit einem Abschlag zu den Papiere von HSBC gehandelt würden./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.