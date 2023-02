FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 760 Pence belassen. Die Bank habe im vierten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mehr im Fokus stünden aber wohl der beibehaltene Ausblick auf den Zinsüberschuss und der schlechtere Kostenausblick. Diese Faktoren dürften indes überlagert werden vom starken zinsunabhängigen Ergebnisausblick und den Erwartungen an die Kapitalrückflüsse./tih/gl;