NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die HSBC-Aktie im Zuge der bankeigenen European Financials Conference auf "Buy" mit einem Kursziel von 710 Pence belassen. Der Vorstandschef Nuno Matos des Bereichs Wealth and Personal Banking (WPB) der britischen Großbank habe die Fortschritte im Geschäft thematisiert, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Matos sehe vor allem eine Verbesserung der Leistung im zweiten Quartal im Bereich Vermögen, verglichen mit dem ersten Quartal. Allerdings sei die Verbesserung im ersten Halbjahr nicht so stark wie ein Jahr zuvor./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 13:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST





