NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 510 auf 535 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter den britischen Banken hätten vor allem die mit einem starken Fokus auf den heimischen Markt mit der Risikovorsorge klar positiv überrascht, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Neben der auf der Insel starken NatWest bevorzugt er HSBC und Standard Chartered wegen der Aussichten auf ein solides Kreditwachstum in Asien sowie der attraktiven Bewertungen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2021 / 22:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





