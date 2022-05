FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere der Hornbach Holding von 151 auf 144 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul schraubte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an den Free Cashflow zurück. Er bleibt aber optimistisch: "Der Stellenwert, den Verbraucher der Verschönerung des privaten Lebensraums in Haus, Wohnung und Garten beimessen, dürfte hoch bleiben."/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / 13:32 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2022 / 13:42 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.