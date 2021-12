FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 139 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Vereinfachung der Konzernstruktur durch ein Delisting der Tochter Hornbach Baumarkt AG "setzt Managementkapazitäten frei, verbessert die Transparenz, sollte zu einer Steigerung des Handelsvolumens in der Holding-Aktie beitragen und Potenzial für eine Höherbewertung eröffnen", schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Aktie der Baumarktholding sprächen zudem die Verknüpfung der Baumärkte mit den Webshops, der Fokus auf Projektkunden sowie die hohe Qualität und Nachhaltigkeit der Sortimente./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 11:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 11:54 / MEZ





