FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Hornbach Holding von 90 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein abruptes Ende der Sonderkonjunktur sei nicht in Sicht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Tendenz zum Rückzug ins Private dürfte sich mit steigenden Impfquoten zwar etwas abschwächen, das Bedürfnis nach kreativer Selbstverwirklichung und handwerklicher Betätigung sollte in einer zunehmend digitalen Welt jedoch weiter steigen. Der Experte hob seine Gewinnschätzungen für die Baumarkt-Dachgesellschaft an./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 11:36 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2021 / 11:50 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.