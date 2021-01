FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hornbach Holding von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, auch wenn der faire Wert von 92 auf 90 Euro gesenkt wurde. Eine günstige Bewertung signalisiere Aufwärtspotenzial für die Aktien der Baumarkt-Holding - obwohl derzeit 129 der 161 Baumärkte von den Lockdowns in vielen Ländern betroffen sind, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der hohen Vergleichsbasis rechne wir für das neue Geschäftsjahr zwar mit einem operativen Gewinnrückgang um 15 Prozent, er prognostiziere damit aber bimmer noch ein Ergebnis weit über dem "Vor-Corona-Niveau"./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / 15:56 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2021 / 16:03 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.