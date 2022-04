HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding mit "Buy" und einem Kursziel von 150 Euro in die Bewertung aufgenommen. Dank überdurchschnittlich großer Filialen, eines großen Sortiments, projektbezogener Angebote und niedriger Preise punkte die Baumarktholding mit einer besseren Kundenbindung und höheren Umsätzen pro Fläche als die Konkurrenz, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem liege Hornbach, was den Online-Marktanteil angehe, gleichauf mit dem deutschen Marktführer Obi./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





