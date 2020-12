HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hornbach Holding vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die Baumarktholding habe nach den Zahlen für das zweite Geschäftsquartal bereits im November die Ziele für 2020/21 angehoben, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die starke Umsatzdynamik dürfte trotz des Lockdown auch im November angehalten haben. Hornbach Holding und Hornbach AG dürften für das dritte Geschäftsquartal einen deutlichen Ergebnisanstieg berichten. Seine eigenen Schätzungen für 2020/21 beinhalteten bereits ein deutlich rückläufiges Schlussquartal./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.