ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Home Depot nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 192 US-Dollar belassen. Die Kennziffern der Baumarktkette seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Seth Sigman in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Insofern falle es schwer, weiteres Aufwärtspotenzial für die bereits recht hoch bewertete Aktie zu identifizieren./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / 11:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.