ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Holcim nach der Bekanntgabe eines neuen Strategiepakets von 61 auf 60 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern strebe einen Wandel an von einem volumenorientierten zu einem wertorientierten Geschäftsmodell, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. Kleinere Kürzungen an seinen Schätzungen begründete der Experte mit den jüngsten Quartalszahlen und dem Verkauf von Geschäftsteilen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2021 / 02:49 / GMT



