NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hochtief auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die von der Finanzaufsicht Bafin angeordnete Buchprüfung bei dem Baukonzern sollte für diesen keine großen finanziellen Auswirkungen haben, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/he;