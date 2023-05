NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Baukonzern stehe noch am Anfang des Wegs zu einem stabileren operativen Geschäftsmodell, das die Nachfrage nach Infrastruktur in Erträge der Aktionäre ummünzen sollte, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das langfristige Aufwärtspotenzial resultiere aus neuen und gewinnträchtigeren technologischen Projekten. Doch in naher Zukunft sollte das kommerzielle Neubaugeschäft die Ergebnisdynamik bremsen. Die Aktie erscheine angesichts der Dividendenrendite und unter Berücksichtigung ihrer Volatiliät angemessen bewertet./gl/tih;