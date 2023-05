NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die bislang veröffentlichten Berichte aus der Branche belegten, dass die Dynamik stark bleibe, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Als Ausnahme nannte er den gewerblichen Neubau./bek/he;