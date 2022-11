NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Gewinn des Baukonzerns habe der Markterwartung entsprochen, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der währungsbereinigte Rückgang der Auftragseingänge in den USA um rund ein Drittel werde wohl als der wichtigste Negativfaktor angesehen werden. Allerdings könne diese Kennziffer ein recht grober Indikator für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sein./la/he;