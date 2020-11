HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für HHLA nach Zahlen von 15,50 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Während die Corona-Krise weiterhin belaste, seien die ersten neun Monate des Jahres besser ausgefallen als von ihm erwartet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuell in Europa laufende zweite Virus-Welle dürfte aber die Entwicklung des Hafenbetreibers im vierten Quartal wieder stärker bremsen. Dank des stabilen, integrierten Geschäftsmodells bleibe HHLA aber in der Lage, ein positives Ergebnis zu erzielen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 14:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 15:02 / MEZ





