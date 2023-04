Hermès 1686.23 CHF 48.88% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes vor Zahlen zum ersten Quartal von 1270 auf 1340 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Hinsichtlich des Umsatzwachstums aus eigener Kraft im ersten Quartal sei sie nun etwas optimistischer und auf Höhe der Markterwartung, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie halte aber an der Verkaufsempfehlung fest, weil der Luxusgüterkonzern weit höher bewertet sei als im Durchschnitt die Konkurrenz./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 16:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



