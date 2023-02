Hermès 1132.59 CHF 0% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 1220 auf 1270 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Louise Singlehurst ließ in einer am Montag vorliegenden Studie die jüngsten Jahreszahlen des Luxusgüterkonzerns in ihr Bewertungsmodell einfließen - mit erhöhten Umsatz- und Margenerwartungen für 2023 nach einem guten Jahresstart. Vor dem Hintergrund einer recht hohen Bewertung sieht sie anderswo im Sektor bessere Chancen für Anleger./tih/edh;

