NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 1880 auf 1950 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihr Bewertungsmodell für den Luxuskonzern am Freitagnachmittag in einer Studie an die Ergebnisse des ersten Halbjahres an. Einmal mehr sei Hermes unter den Branchenbesten gewesen. Im zweiten Halbjahr sieht sie das Profitabilitätspotenzial aber nicht ganz so hoch./ag/ajx;