NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Luxusgüterkonzerns Hermes von 1611 auf 1819 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Das chinesische Inlands-Drehkreuz Chengdu entwickele sich in puncto Flugverkehrsaufkommen stark, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit den freien Tagen rund um den 1. Mai dürfte das Shopping von Luxusgegenständen stark zugenommen haben, auch wenn Rekorde wohl nicht erreicht würden./bek/gl;