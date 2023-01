FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hermes von 1320 auf 1530 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die herausragende Positionierung des Unternehmens im Luxusgütersegment und das starke Engagement in China sollten die Gewinndynamik weiter stützen, schrieb Analyst Matt Garland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Andere Branchentitel seien kurzfristig aus Bewertungssicht und mit Blick auf das Ergebnispotenzial aber besser positioniert für die Wiederöffnung Chinas./gl/ajx;