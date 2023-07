NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Mit Blick auf die anstehende Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen sei er im zivilen Luftfahrtsektor für Airbus, MTU und Safran besonders positiv gestimmt, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Für das Militärsegment sei er ebenfalls sehr optimistisch, da die deutlich anziehenden europäischen Verteidigungsausgaben für ein starkes mehrjähriges Wachstum sprächen./edh/gl;