NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst David Perry passte sein Bewertungsmodell an die jüngsten Quartalszahlen des Rüstungselektronikherstellers an. Die Auswirkungen auf seine Gewinnschätzungen seien aber vernachlässigbar, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/zb;