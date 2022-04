FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hensoldt vor Zahlen des Rüstungselektronik-Spezialisten auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Im Fokus könnte eine Aktualisierung der mittelfristigen Unternehmensziele stehen, nachdem Deutschland die Zielmarke für die jährlichen Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttosozialprodukts angehoben habe, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ansonsten werde das erste Quartal wohl eine gewisse traditionelle Saisonalität mit Blick auf die Umsätze und den Free Cashflow zeigen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.